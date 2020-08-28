ЕС предоставит Украине 600 млн евро помощи без дополнительных условий, надеется Зеленский

Зеленский надеется на 600 млн евро помощи от ЕС. Фото: president.gov.ua

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Первый транш макрофинансовой помощи Евросоюза объемом 600 млн евро будет выделен в ближайшее время без дополнительных условий.

На это надеется президент Украины Владимир Зеленский, который 28 августа сделал соответствующее заявление во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Также Зеленский отметил, какой важной для Украины является принятая ЕС макрофинансовая помощь в размере 1,2 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Также стороны обсудили эпидемическую ситуацию, Зеленский поблагодарил собеседницу за договоренности относительно доз вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена. Глава государства заверил, что Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины.

Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. У нас есть для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас, — заявил президент.



Кроме того, стороны обсудили подготовку к 22-му саммиту Украина — ЕС, который запланирован на 1 октября в Брюсселе. Глава государства заверил, что Киев готов обеспечить максимальную результативность саммита.

Напомним, 25 августа на внеочередном заседании Верховная Рада ратифицировала ряд соглашений с Европейским Союзом, которые позволяет Украине получить макрофинансовую помощь ЕС в сумме до 1,2 млрд евро.