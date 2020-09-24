Нові “червоні” зони назвав Кабмін, Київ “пожовтів” - повний список — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n144279-novi-karantynni-zony-opryludnyv-kabmin-kyyiv-stav-jovtym-spysok.html

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Нові «червоні» зони діятимуть в Україні — 24 вересня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За її результатами Кабінет міністрів оприлюднив новий поділ України на карантинні зони.

З 00.00 28 вересня (понеділка) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ перейшло до жовтої зони!, — написав міністр Кабміну Олег Немчінов у Телеграм.

До червоної зони буде віднесено:

— міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області;

До помаранчевої зони:

- міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський та Луцький район Волинської області;

- місто Вугледар Донецької області;

- місто Коростень, Лугинський, Любарський та Овруцький райони Житомирської області;

- місто Ужгород та Ужгородський район Закарпатської області;

- міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

- міста Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

- місто Обухів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київської області;

- Бродівський, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;

- міста Дубно та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

- місто Суми Сумської області;

- міста Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

- міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький та Зачепилівський райони Харківської області;

- міста Хмельницький та Кам’янець-Подільський, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- міста Канів та Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;

- міста Чернівці та Новдністровськ, Вижницький, Герцаєвський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

- місто Ніжин, Борзнянський, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області;

До жовтої зони:

- міста Вінниця, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмільницький райони Вінницької області;

- міста Луцьк та Ковель, Горохівський, Іванчівський, Ківерцівський, Локачинський, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

- міста Дніпро та Кривий Ріг, Верхньодніпровський, Дніпровський, П’ятихатський та Царичанський райони Дніпропетровської області;

- міста Бахмут, Краматорськ, Мирноград, Маріуполь та Слов’янськ, Великоновосілківський, Покровський та Слов’янський райони Донецької області;

- міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Народицький, Новоград-Волинський, Олевський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

- міста Берегово, Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський та Тячівський райони Закарпатської області;

- міста Запоріжжя та Бердянськ, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Михайлівський, Новомиколаївський, Токмацький та Якимівський райони Запорізької області;

- міста Болехів та Яремче, Богородчанський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський та Снятинський райони Івано-Франківської області;

- міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Славутич та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Володарський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

- міста Лисичанськ та Севєродонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;

- міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

- міста Миколаїв та Вознесенськ, Вітовський, Вознесенський, Казанківський та Миколаївський райони Миколаївської області;

- міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Балтський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Кодимський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський та Ширяївський райони Одеської області;

- міста Полтава та Миргород, Диканський, Котелевський, Миргородський, Новсанжарський, Полтавський, Решетилівський та Шишацький райони Полтавської області;

- міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

- міста Конотоп, Лебедин, Ромни та Шостка, Білопільський, Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Недригайлівський, Роменський та Сумський райони Сумської області;

- міста Ізюм, Куп’янськ, Лозова, Первомайський та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичивський, Коломацький, Красноградський, Краснокуцький, Лозівський, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

- міста Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький та Чемеровецький райони Хмельницької області;

- міста Черкаси, Ватутіно та Золотоноша, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Корсунь-Шевченськівський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;

- міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Корюківський, Прилуцький, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський райони Чернігівської області;



- місто Київ.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.