Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n145108-istorychni-superechky-ukrayiny-i-polschi-zelenskyy-zayavyv-pro-vyrishennya-pytannya.html

Ракурс

Питання історичної пам’яті між Україною та Польщею повністю зняте.

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда були дуже відкритими в обговоренні питань історичної пам’яті. В історичному аспекті двосторонніх відносин України та Польщі питання історичної пам’яті зняте повністю. Про це Зеленський заявив інтерв’ю українським і польським журналістам, фрагмент якого опубліковано на сайті президента.

Тому важливо, що сьогодні як політичне питання — питання історичної пам’яті зняте повністю. Це важливо. Ніяких суперечок між нашими країнами в майбутньому не повинно бути, — зазначив український президент.

Зеленський наголосив, що політики не повинні вирішувати історичні питання. За словами глави держави, це робота істориків. Лідер українців запевнив, що Україна та Польща будуть сусідами назавжди.

Як відомо, головні розбіжності між Україною та Польщею в історичних питаннях проявляються у ставленні до «Волинської трагедії» 1943−1944 років, під час якої загинули десятки тисяч цивільних поляків та українців. Польські історики звинувачують у цьому УПА та ОУН, а українські спеціалісти вважають винними Армію Крайову та інші польські націоналістичні організацію.

Нагадаємо, 12 жовтня Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали Спільну декларацію, в якій згадали про війну на Донбасі та анексію Росією Криму.