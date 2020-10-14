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Ракурс
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Исторические споры Украины и Польши — Зеленский заявил о решении вопроса

14 окт 2020, 08:11
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Вопрос исторической памяти между Украиной и Польшей полностью снят.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда были очень открытыми в обсуждении вопросов исторической памяти. В историческом аспекте двусторонних отношений Украины и Польши вопрос исторической памяти снят полностью. Об этом Зеленский заявил интервью украинским и польским журналистам, фрагмент которого опубликован на сайте президента.

Поэтому важно, что сегодня как политический вопрос — вопрос исторической памяти снят полностью. Это важно. Никаких споров между нашими странами в будущем не должно быть, — отметил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что политики не должны решать исторические вопросы. По словам главы государства, это работа историков. Лидер украинцев заверил, что Украина и Польша будут соседями навсегда.


Как известно, главные разногласия между Украиной и Польшей в исторических вопросах проявляются в отношении к «Волынской трагедии» 1943−1944 годов, во время которой погибли десятки тысяч гражданских поляков и украинцев. Польские историки обвиняют в этом УПА и ОУН, а украинские специалисты считают виновными Армию Крайову и другие польские националистические организации.

Напомним, 12 октября Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали Совместную декларацию, в которой вспомнили о войне на Донбассе и аннексии Россией Крыма.

Источник: Ракурс


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