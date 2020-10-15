Українська «інопланетянка» з величезними вилицями планує збільшити свої принади

Анастасія Покрищук. Фото: Главред

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Ракурс

Анастасія Покрищук, українська Instagram-модель, що стала відома завдяки своїм величезним накачаним вилицям, хоче збільшити їх розмір.

Наразі вилиці моделі вже досягли гігантського розміру, який перетворює обличчя дівчини на обличчя інопланетного створіння. Про це повідомляє видання Toofab.

Повідомляється, що 30-річна дівчина вважає, що її щоки недостатньо пухкі, попри увесь фурор, який вони викликали серед шанувальників такої незвичайної краси.

Ви можете подумати, що вони занадто великі, але я думаю, що вони замалі. Мені потрібно оновити їх найближчим часом", — сказала вона.

Наголосимо, що вперше дівчина ввела філери у щоки у віці 26 років, і відтоді вона витратила понад 2 тис. доларів на косметичні втручання у своє обличчя, та вважає, що зупинятися на цьому рано.

Анастасія Покрищук заявила, що сама регулярно продовжує колоти ін'єкції в інші частини обличчя. За її словами, наразі вона також ввела ботокс, а також не нехтувала філерами для губ і куточків рота. Також модель вдалася до зміни форми щелепи і підборіддя, щоб вони здавалися більш витонченими.

Наразі у зірки Instagram понад 220 тис. підписників. За її словами, більшості шанувальникам подобається її незвичайна зовнішність, але є й ті, які її критикують та навіть бажають смерті. Утім, дівчина не засмучується таким заявам та вважає, що головне робити те, що тобі подобається.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська модель Міла Кузнецова з 13 розміром грудей, розповіла про свій відпочинок на морі та заявила, що морська стихія зустріла її неприязно. Вона поділилася, що під час шторму їй доводилося утримувати купальник, але він все одно злетів.