Украинская «инопланетянка» с огромными скулами планирует увеличить свои прелести

Анастасия Покрищук. Фото: Главред

https://racurs.ua/n145163-ukrainskaya-inoplanetyanka-s-ogromnymi-skulami-planiruet-uvelichit-svoi-prelesti.html

Ракурс

Анастасия Покрищук, украинская Instagram-модель, которая стала известна благодаря своим огромным накачанным скулам, хочет увеличить их размер.

Сейчас скулы модели уже достигли гигантских масштабов — они превращают лицо девушки в лицо инопланетного существа. Об этом сообщает издание Toofab.

Сообщается, что 30-летняя девушка считает, что ее щеки недостаточно пухлые, несмотря на весь фурор, который они вызвали среди поклонников такой необычной красоты.

Вы можете подумать, что они слишком большие, но я думаю, что они малы. Мне нужно обновить их в ближайшее время, — сказала она.

Отметим, что впервые девушка ввела филеры в щеки в возрасте 26 лет, и с тех пор потратила более 2 тыс. долларов на косметические вмешательства, и считает, что останавливаться на этом рано.

Анастасия Покрищук заявила, что регулярно продолжает колоть инъекции в другие части лица. По ее словам, сейчас она также ввела ботокс, а также не пренебрегала филерами для губ и уголков рта. Также модель изменила форму челюсти и подбородка, чтобы они казались более изящными.

Сейчас у звезды Instagram более 220 тыс. подписчиков. По ее словам, большинству поклонников нравится ее необычная внешность, но есть и те, которые критикуют ее и даже желают смерти девушке. Впрочем, она не расстраивается таким заявлениям, и считает, что главное делать то, что тебе нравится.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинская модель Мила Кузнецова с 13 размером груди, рассказала о своем отдыхе на море, и заявила, что морская стихия встретила ее неприязненно. Она поделилась, что во время шторма ей приходилось удерживать купальник, но он все равно слетел.