У Венедіктової зайнялися 1000%-ми преміями екс-глави податкової

Гутенко. Фото: Укрінформ

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Боротьба з корупцією в Україні триває. Офіс генпрокурора повідомив про підозру колишньому виконувачу обов’язки керівника Державної фіскальної служби України (ДФС) Денису Гутенко у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Колишній в. о. керівника ДФС встановлював собі надбавок за інтенсивність праці без відповідного погодження з Міністерством фінансів у 1000% посадового окладу. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік видавав накази у 2019 та 2020 роках про встановлення собі надбавок. За перший квартал 2020 року в. о. керівника ДФС нарахував собі премію у 1000% посадового окладу, завдавши збитків державі на понад 300 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу триває, його здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань (ДБР).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що премії та відпускні в розмірі 200−300 тис. грн виписали собі члени Центральної виборчої комісії (ЦВК) в обхід закону, яким на час дії запровадженого в Україні карантину зарплати чиновників обмежені «стелею» в 47 тис. 230 грн.