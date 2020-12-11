У Венедиктовой занялись 1000%-ми премиями экс-главы налоговой

Гутенко. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n147634-u-venediktovoy-zanyalis-1000-mi-premiyami-eks-glavy-nalogovoy.html

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Борьба с коррупцией в Украине продолжается. Офис генпрокурора сообщил о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины (ДФС) Денису Гутенко из-за превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Бывший и. о. руководителя ДФС устанавливал себе надбавки за интенсивность труда без соответствующего согласования с Министерством финансов в 1000% от должностного оклада. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчина издавал приказы в 2019 и 2020 годах об установлении себе надбавок. За первый квартал 2020 года и. о руководителя ДФС насчитал себе премию в 1000% от должностного оклада, нанеся ущерб государству более чем в 300 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст. 365 (превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса продолжается, его осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований (ГБР).

Напомним, ранее мы сообщали, что премии и отпускные в размере 200−300 тыс. грн выписали себе члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в обход закона, которым на время действия введенного в Украине карантина зарплаты чиновников ограничены «потолком» в 47 тыс. 230 грн.