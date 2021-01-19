Володимир Зеленський вперше видав нагородний пістолет. Скріншот із серіалу "Слуга народу"

https://racurs.ua/ua/n149221-zelenskyy-vydav-sviy-pershyy-nagorodnyy-pistolet-hto-stav-vlasnykom-zbroyi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, видав перший нагородний пістолет, який отримав український генерал.

Відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» нагородили генерал-лейтенанта Збройних сил України Сергія Корнійчука. Про це зазначено в президентському указі № 333/2020. Зброю офіцер отримав за «вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, проявлену під час бойових дій, зразкове виконання службових обов’язків та високий професіоналізм». Про це 19 січня повідомила прес-служба Офісу президента.

У березні 2020 року Зеленський призначив Корнійчука начальником Генерального штабу ЗСУ, а до того він був першим заступником в Генштабі. У 2014 році Корнійчук став начальником оперативного управління — заступником начальника штабу оперативного командування «Південь».

Як відомо, відзнака «Іменна вогнепальна зброя» була введена президентом Леонідом Кучмою в 1995 році. Відзнакою є пістолет моделі «Форт-12», корпус якого виготовляється з легованих конструкційних сталей, а руків’я — з благородних порід дерева. Пістолет має заводське маркування, товарний знак, а також пластинку, на якій гравірується прізвище, ім’я, по батькові нагородженого.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков роздав 335 одиниць нагородної вогнепальної зброї за час президентства Володимира Зеленського. З них 242 одиниці були вручені в 2019 році, а 93 — в 2020 році.