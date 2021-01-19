Владимир Зеленский впервые выдал наградной пистолет. Скриншот из сериала " Слуга народа"

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Владимир Зеленский, президент Украины, выдал первый наградной пистолет, который получил украинский генерал.

Отличием «Именное огнестрельное оружие» наградили генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Сергея Корнейчука. Об этом говорится в президентском указе № 333/2020. Оружие офицер получил за «весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм». Об этом 19 января сообщила пресс-служба Офиса президента.

В марте 2020 года Зеленский назначил его начальником Генерального штаба ВСУ, а до того он был первым заместителем в Генштабе. В 2014 году Корнейчук стал начальником оперативного управления — заместителем начальника штаба оперативного командования «Юг».

Как известно, награда «Именное огнестрельное оружие» была введена президентом Леонидом Кучмой в 1995 году. Отличием является пистолет модели «Форт-12», корпус которого изготавливается из легированных конструкционных сталей, а рукоятка — из благородных пород дерева. Пистолет имеет заводскую маркировку, товарный знак, а также пластинку, на которой гравируется фамилия, имя, отчество награжденного.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков раздал 335 единиц наградного огнестрельного оружия за время президентства Владимира Зеленского. Из них 242 единицы были вручены в 2019 году, а 93 — в 2020 году.