«Укроборонпром» відремонтує Пакистану танків на 85,6 млн дол. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n150761-ukroboronprom-vidremontuie-pakystanu-tankiv-na-85-6-mln-dolariv.html

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Державний концерн «Укроборонпром» та Пакистан уклали контракт на ремонт парку танків Т-80УД на загальну суму 85,6 млн дол.

Домовленості були досягнуті в ході виставки озброєнь IDEX-2021, яка наразі триває в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це першій контракт концерну з цією країною у 2021 році. Про це 22 лютого повідомила прес-служба «Укроборонпрому».

Наші бронетанкові підприємства постійно оновлюють свої виробничі потужності та вдосконалюють технології, що забезпечує високу якість робіт і продукції, — зазначив генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

Також українська та пакистанська сторони домовилися про постачання з України двигунів 6 ТД1 і 6 ТД2. Крім того, Гусєв додав, що найближчим часом планується активізація двосторонньої військово-технічної співпраці між Україною та ОАЕ.

На IDEX-2021 українська делегація досягла низки попередніх домовленостей з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією та Йорданією у сферах високоточної зброї, безпілотних платформ, космічних технологій, ремонту авіадвигунів тощо.

Нагадаємо, 21 лютого державний концерн «Укроборонпром» представив нову військову техніку і озброєння власного виробництва на виставці IDEX-2021 в Об'єднаних Арабських Еміратах.