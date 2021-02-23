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Ракурс
Масштабна ДТП із загиблими сталася під Києвом. Фото: патрульна поліція

Масштабна ДТП із загиблими сталася під Києвом (ФОТО, ВІДЕО)

23 лют 2021, 10:23
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Дорожньо-транспортна пригода з жертвами сталася на 40 км автодороги Київ-Чернігів у Київській області.

Сьогодні вранці, 23 лютого, на автодорозі поблизу села Залісся, в напрямку Києва трапилася аварія за участю п’яти транспортних засобів. Є загиблі та травмовані. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Київської області у Facebook.

Патрульні займаються регулюванням руху, оскільки на зазначеній ділянці він тимчасово заблокований. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі. Об’їзд здійснюється зустрічною смугою руху. Водіїв правоохоронці просять врахувати факт ДТП та бути особливо обережними.

Масштабна ДТП із загиблими сталася під Києвом. Фото: патрульна поліція

Масштабна ДТП із загиблими сталася під Києвом. Фото: патрульна поліція


Нагадаємо, 8 лютого на автодорозі державного значення Н-10 сполученням «Стрий-Чернівці-Мамалига» на Прикарпатті зіштовхнулися пасажирський мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок ДТП загинули двоє, ще 13 осіб дістали травми.

Джерело: Ракурс


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