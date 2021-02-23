Масштабное ДТП с погибшими произошло под Киевом. Фото: патрульная полиция

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Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие с жертвами произошло на 40 км автодороги Киев-Чернигов в Киевской области.

Сегодня утром, 23 февраля, на автодороге вблизи села Залесье, в направлении Киева случилась авария с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области в Facebook.

Патрульные занимаются регулированием движения, поскольку на указанном участке оно временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи. Объезд осуществляется встречной полосой движения. Водителей правоохранители просят учесть факт ДТП и быть особенно осторожными.

Напомним, 8 февраля на автодороге государственного значения Н-10 сообщением «Стрый-Черновцы-Мамалыга» на Прикарпатье столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погибли два человека, еще 13 человек получили травмы.