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Ракурс
Масштабное ДТП с погибшими произошло под Киевом. Фото: патрульная полиция

Масштабное ДТП с погибшими произошло под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)

23 фев 2021, 10:23
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Дорожно-транспортное происшествие с жертвами произошло на 40 км автодороги Киев-Чернигов в Киевской области.

Сегодня утром, 23 февраля, на автодороге вблизи села Залесье, в направлении Киева случилась авария с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области в Facebook.

Патрульные занимаются регулированием движения, поскольку на указанном участке оно временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи. Объезд осуществляется встречной полосой движения. Водителей правоохранители просят учесть факт ДТП и быть особенно осторожными.

Масштабное ДТП с погибшими произошло под Киевом. Фото: патрульная полиция

Масштабное ДТП с погибшими произошло под Киевом. Фото: патрульная полиция


Напомним, 8 февраля на автодороге государственного значения Н-10 сообщением «Стрый-Черновцы-Мамалыга» на Прикарпатье столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погибли два человека, еще 13 человек получили травмы.

Источник: Ракурс


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