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Ракурс
В Україні активно поширюється коронавірус

9 тис. випадків коронавірусу за добу виявили в Україні (ІНФОГРАФІКА)

11 бер 2021, 09:24
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 11 березня, зафіксовано ще 9 тис. 84 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 442 дитини та 348 медпрацівників.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За добу здійснено 106 тис. 464 тестування на коронавірус.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах:

  • Києві — 853;
  • Вінницькій області — 659;
  • Львівській області — 600;
  • Одеській області — 588;
  • Чернівецькій області — 587.

Госпіталізували за добу 4 тис. 250 осіб. Наразі в Україні на COVID-19 офіційно хворіють понад 187,5 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу ситуації з епідемією коронавірусу.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 1 млн 425 тис. 522 особи;
  • одужали 1 млн 210 тис. 246 пацієнтів;
  • померли 27 тис. 685 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: Максим Степанов

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, уряд зобов’язав безкоштовно публікувати соціальну рекламу про коронавірус.

Джерело: Ракурс


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