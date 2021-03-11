В Україні активно поширюється коронавірус

https://racurs.ua/ua/n151553-9-tys-vypadkiv-koronavirusu-za-dobu-vyyavyly-v-ukrayini-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 11 березня, зафіксовано ще 9 тис. 84 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 442 дитини та 348 медпрацівників.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За добу здійснено 106 тис. 464 тестування на коронавірус.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах:

Києві — 853;

Вінницькій області — 659;

Львівській області — 600;

Одеській області — 588;

Чернівецькій області — 587.

Госпіталізували за добу 4 тис. 250 осіб. Наразі в Україні на COVID-19 офіційно хворіють понад 187,5 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу ситуації з епідемією коронавірусу.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 1 млн 425 тис. 522 особи;

одужали 1 млн 210 тис. 246 пацієнтів;

померли 27 тис. 685 хворих.

Нагадаємо, уряд зобов’язав безкоштовно публікувати соціальну рекламу про коронавірус.