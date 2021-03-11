9 тыс. случаев коронавируса за сутки обнаружили в Украине (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151553-9-tys-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-obnarujili-v-ukraine-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 11 марта, зафиксированы еще 9 тыс. 84 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 442 ребенка и 348 медработников.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
За сутки проведены 106 тыс. 464 тестирования на коронавирус.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах:
- Киеве — 853;
- Винницкой области — 659;
- Львовской области — 600;
- Одесской области — 588;
- Черновицкой области — 587.
Госпитализировали за сутки 4 тыс. 250 человек. В настоящее время в Украине на COVID-19 официально болеют более 187,5 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу ситуации с эпидемией коронавируса.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 1 млн 425 тыс. 522 человека;
- выздоровели 1 млн 210 тыс. 246 пациентов;
- умерли 27 тыс. 685 больных.
Напомним, правительство обязало бесплатно публиковать социальную рекламу о коронавирусе.