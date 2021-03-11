В Украине активно распространяется коронавирус

https://racurs.ua/n151553-9-tys-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-obnarujili-v-ukraine-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 11 марта, зафиксированы еще 9 тыс. 84 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 442 ребенка и 348 медработников.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

За сутки проведены 106 тыс. 464 тестирования на коронавирус.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах:

Киеве — 853;

Винницкой области — 659;

Львовской области — 600;

Одесской области — 588;

Черновицкой области — 587.

Госпитализировали за сутки 4 тыс. 250 человек. В настоящее время в Украине на COVID-19 официально болеют более 187,5 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу ситуации с эпидемией коронавируса.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 1 млн 425 тыс. 522 человека;

выздоровели 1 млн 210 тыс. 246 пациентов;

умерли 27 тыс. 685 больных.

Напомним, правительство обязало бесплатно публиковать социальную рекламу о коронавирусе.