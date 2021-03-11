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В Украине активно распространяется коронавирус

9 тыс. случаев коронавируса за сутки обнаружили в Украине (ИНФОГРАФИКА)

11 мар 2021, 09:24
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 11 марта, зафиксированы еще 9 тыс. 84 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 442 ребенка и 348 медработников.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

За сутки проведены 106 тыс. 464 тестирования на коронавирус.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах:

  • Киеве — 853;
  • Винницкой области — 659;
  • Львовской области — 600;
  • Одесской области — 588;
  • Черновицкой области — 587.

Госпитализировали за сутки 4 тыс. 250 человек. В настоящее время в Украине на COVID-19 официально болеют более 187,5 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу ситуации с эпидемией коронавируса.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 1 млн 425 тыс. 522 человека;
  • выздоровели 1 млн 210 тыс. 246 пациентов;
  • умерли 27 тыс. 685 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: Максим Степанов

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, правительство обязало бесплатно публиковать социальную рекламу о коронавирусе.

Источник: Ракурс


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