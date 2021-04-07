Авіарейс виключно для вакцинованих пасажирів виконає Emirates

https://racurs.ua/ua/n152909-aviareys-vykluchno-dlya-vakcynovanyh-pasajyriv-vykonaie-emirates.html

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Авіапольоти під час пандемії можливі. Авіакомпанія Emirates виконає оглядовий рейс над ОАЕ, скористатись яким зможуть тільки вакциновані пасажири. Екіпаж літака також буде вакцинованим.

Сайт авіакомпанії повідомляє, що 10 квітня спеціальний рейс EK2021 вилетить з Міжнародного аеропорту Дубай, щоб здійснити круїз над Об'єднаними Арабськими Еміратами та повернутись назад в Дубай.

Політ виконають на найновішому літаку Emirates Airbus A380, який оснащений абсолютно новими сидіннями Premium Economy та оновленими інтер'єрами в усіх класах салонів.

Пасажири рейсу зможуть скористатися всіма послугами та зручностями міжнародного аеропорту Дубая перед посадкою, а також випробувати новітні наземні технології, що дозволяють безперешкодно та швидко долати аеропорт.

Еmirates нещодавно впровадила новітню біометричну та безконтактну технологію в місцях реєстрації та посадки в аеропорту Дубая.

Квитки на рейс доступні громадянам ОАЕ та резидентам, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. Вони коштують від 270 до 544 дол. (економ-клас та бізнес-клас).

ОАЕ наразі один зі світових лідерів щодо щеплень. Громадян безкоштовно вакцинують чотирма вакцинами на вибір. Наразі щеплено 8 млн осіб, а це понад половини населення ОАЕ. 85% пілотів Emirates вже отримали дві дози вакцини.