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Ракурс
Обшуки в Медведчука. Фото: Громадське

Охорона Медведчука блокує роботу СБУ та не дає вручити підозру (ТРАНСЛЯЦІЯ)

11 тра 2021, 16:52
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Обшуки у Віктора Медведчука, нардепа від партії «Опозиційна платформа — За життя», проводить Служба безпеки України (СБУ).

Нардепа обшукують у справі щодо видобутку газу в Криму, йому інкримінують держзраду. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Повідомляється, що роботу СБУ заблокувала охорона Медведчука — вони не пускають контррозвідників спецслужби до будинку нардепа на вулиці Монтажній у Києві, і не дають слідчим вручити підозру.

Також обшуки проходять в офісі партії ОПЗЖ на вулиці Великій Васильківський, СБУ обшукує кабінет Віктора Медведчука.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктору Медведчуку, одному з лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя» та куму президента РФ Володимира Путіна, підписали підозру. Документ погодила генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Таку ж підозру підписано й нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку. Генпрокурор зазначила, що вирішила повідомити нардепам про підозру після вивчення зібраних матеріалів справи. Венедіктова додала, що клопотатиме про взяття Віктора Медведчука під варту.

Джерело: Дзеркало тижня


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