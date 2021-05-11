Обшуки в Медведчука. Фото: Громадське

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Обшуки у Віктора Медведчука, нардепа від партії «Опозиційна платформа — За життя», проводить Служба безпеки України (СБУ).

Нардепа обшукують у справі щодо видобутку газу в Криму, йому інкримінують держзраду. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».





Повідомляється, що роботу СБУ заблокувала охорона Медведчука — вони не пускають контррозвідників спецслужби до будинку нардепа на вулиці Монтажній у Києві, і не дають слідчим вручити підозру.

Також обшуки проходять в офісі партії ОПЗЖ на вулиці Великій Васильківський, СБУ обшукує кабінет Віктора Медведчука.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктору Медведчуку, одному з лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя» та куму президента РФ Володимира Путіна, підписали підозру. Документ погодила генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Таку ж підозру підписано й нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку. Генпрокурор зазначила, що вирішила повідомити нардепам про підозру після вивчення зібраних матеріалів справи. Венедіктова додала, що клопотатиме про взяття Віктора Медведчука під варту.

Джерело: Дзеркало тижня