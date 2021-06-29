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Збірна України 29 червня зіграє зі збірною Швеції, фото: Українська асоціація футболу
Євро-2020 — названо стартовий склад збірної Україниhttps://racurs.ua/ua/n156762-ievro-2020-nazvano-startovyy-sklad-zbirnoyi-ukrayiny.htmlРакурс
Збірна України з футболу сьогодні, 29 червня, о 22.00 за київським часом розпочне матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020 проти команди Швеції на стадіоні «Хемпден Парк» в Глазго (Шотландія)
Тренерський штаб збірної України вже назвав стартовий склад української команди, повідомляє видання Champion.com.ua.
З перших хвилин матчу на поле вийдуть:
- Георгій Бущан;
- Микола Матвієнко;
- Сергій Кривцов;
- Ілля Забарний;
- Олександр Зінченко;
- Олександр Караваєв;
- Сергій Сидорчук;
- Тарас Степаненко;
- Микола Шапаренко;
- Андрій Ярмоленко;
- Роман Яремчук.
Запасними гравцями будуть:
- Едуард Соболь;
- Руслан Маліновський;
- Ромеро Марлос;
- Андрій Пятов;
- Євген Макаренко;
- Віктор Циганков;
- Віталій Миколенко;
- Роман Безус;
- Артем Бєсєдін;
- Анатолій Трубін;
- Олександр Тимчик;
- Артем Довбик.
Нагадаємо, у «Нафтогазі» пообіцяли назвати свердловину ім’ям головного тренера збірної України Андрія Шевченка у разі перемоги в матчі з командою Швеції.
Джерело: Champion.com.ua
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