Збірна України 29 червня зіграє зі збірною Швеції, фото: Українська асоціація футболу

https://racurs.ua/ua/n156762-ievro-2020-nazvano-startovyy-sklad-zbirnoyi-ukrayiny.html

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Збірна України з футболу сьогодні, 29 червня, о 22.00 за київським часом розпочне матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020 проти команди Швеції на стадіоні «Хемпден Парк» в Глазго (Шотландія)

Тренерський штаб збірної України вже назвав стартовий склад української команди, повідомляє видання Champion.com.ua.

З перших хвилин матчу на поле вийдуть:

Георгій Бущан;

Микола Матвієнко;

Сергій Кривцов;

Ілля Забарний;

Олександр Зінченко;

Олександр Караваєв;

Сергій Сидорчук;

Тарас Степаненко;

Микола Шапаренко;

Андрій Ярмоленко;

Роман Яремчук.

Запасними гравцями будуть:

Едуард Соболь;

Руслан Маліновський;

Ромеро Марлос;

Андрій Пятов;

Євген Макаренко;

Віктор Циганков;

Віталій Миколенко;

Роман Безус;

Артем Бєсєдін;

Анатолій Трубін;

Олександр Тимчик;

Артем Довбик.

Нагадаємо, у «Нафтогазі» пообіцяли назвати свердловину ім’ям головного тренера збірної України Андрія Шевченка у разі перемоги в матчі з командою Швеції.

Джерело: Champion.com.ua