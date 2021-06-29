Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Збірна України 29 червня зіграє зі збірною Швеції, фото: Українська асоціація футболу

Євро-2020 — названо стартовий склад збірної України

29 чер 2021, 21:38
999

Збірна України з футболу сьогодні, 29 червня, о 22.00 за київським часом розпочне матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020 проти команди Швеції на стадіоні «Хемпден Парк» в Глазго (Шотландія)

Тренерський штаб збірної України вже назвав стартовий склад української команди, повідомляє видання Champion.com.ua.

З перших хвилин матчу на поле вийдуть:

  • Георгій Бущан;
  • Микола Матвієнко;
  • Сергій Кривцов;
  • Ілля Забарний;
  • Олександр Зінченко;
  • Олександр Караваєв;
  • Сергій Сидорчук;
  • Тарас Степаненко;
  • Микола Шапаренко;
  • Андрій Ярмоленко;
  • Роман Яремчук.

Запасними гравцями будуть:


  • Едуард Соболь;
  • Руслан Маліновський;
  • Ромеро Марлос;
  • Андрій Пятов;
  • Євген Макаренко;
  • Віктор Циганков;
  • Віталій Миколенко;
  • Роман Безус;
  • Артем Бєсєдін;
  • Анатолій Трубін;
  • Олександр Тимчик;
  • Артем Довбик.

Нагадаємо, у «Нафтогазі» пообіцяли назвати свердловину ім’ям головного тренера збірної України Андрія Шевченка у разі перемоги в матчі з командою Швеції.

Джерело: Champion.com.ua

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів