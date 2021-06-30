Шмигаль і міністри прийшли на засідання уряду у футбольній формі, скріншот відео

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Після перемоги України над Швецією на Євро-2020 на засідання Кабміну міністри і прем'єр-міністр Денис Шмигаль прийшли у синьо-жовтих футболках національної збірної.

Увесь склад уряду працював у футболках збірної. Шмигаль обрав собі амуніцію з номером 7, під яким грає в збірній її капітан Андрій Ярмоленко.

Вступне слово прем'єра розпочалося із привітань національній збірній і її тренеру.

Шмигаль у ніч на 30 червня одним з перших з українських політиків відреагував на перемогу збірної і її вихід у чвертьфінал Євро 2020.