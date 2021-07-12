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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус в Україні — за добу виявили менше 200 випадків (ІНФОГРАФІКА)

12 лип 2021, 09:12
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Епідемія коронавірусу в Україні триває, проте, згідно з даними офіційної статистики, спостерігається значне зменшення кількості нових випадків.

Так, за минулу добу, 11 липня, в Україні зафіксовано ще 174 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 16 дітей та один медик. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

  • Києві — 63;
  • Дніпропетровській області — 24;
  • Київській області — 13;
  • Одеській області — 10;
  • Харківській області — 9.

Госпіталізували за добу 266 пацієнтів. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 11 тис. 84 особи. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.

За добу одужали 236 осіб, померли — семеро хворих.

Всього за добу здійснено 16 тис. 685 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 2 млн 241 тис. 217 осіб;
  • одужали 2 млн 177 тис. 529 хворих;
  • зафіксовано 52 тис. 604 летальні випадки.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно спрогнозували, коли в Україні з’явиться однодозна вакцина від COVID-19.

Джерело: Ракурс


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