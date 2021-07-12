Коронавірус в Україні — за добу виявили менше 200 випадків (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n157282-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-vyyavyly-menshe-200-vypadkiv-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні триває, проте, згідно з даними офіційної статистики, спостерігається значне зменшення кількості нових випадків.
Так, за минулу добу, 11 липня, в Україні зафіксовано ще 174 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 16 дітей та один медик. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:
- Києві — 63;
- Дніпропетровській області — 24;
- Київській області — 13;
- Одеській області — 10;
- Харківській області — 9.
Госпіталізували за добу 266 пацієнтів. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 11 тис. 84 особи. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.
За добу одужали 236 осіб, померли — семеро хворих.
Всього за добу здійснено 16 тис. 685 тестувань на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 241 тис. 217 осіб;
- одужали 2 млн 177 тис. 529 хворих;
- зафіксовано 52 тис. 604 летальні випадки.
Нагадаємо, у МОЗ нещодавно спрогнозували, коли в Україні з’явиться однодозна вакцина від COVID-19.