В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n157282-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-vyyavyly-menshe-200-vypadkiv-infografika.html

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Епідемія коронавірусу в Україні триває, проте, згідно з даними офіційної статистики, спостерігається значне зменшення кількості нових випадків.

Так, за минулу добу, 11 липня, в Україні зафіксовано ще 174 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 16 дітей та один медик. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

Києві — 63;

Дніпропетровській області — 24;

Київській області — 13;

Одеській області — 10;

Харківській області — 9.

Госпіталізували за добу 266 пацієнтів. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 11 тис. 84 особи. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.

За добу одужали 236 осіб, померли — семеро хворих.

Всього за добу здійснено 16 тис. 685 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 241 тис. 217 осіб;

одужали 2 млн 177 тис. 529 хворих;

зафіксовано 52 тис. 604 летальні випадки.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно спрогнозували, коли в Україні з’явиться однодозна вакцина від COVID-19.