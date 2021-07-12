Коронавирус в Украине — за сутки обнаружили менее 200 случаев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n157282-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-obnarujili-menee-200-sluchaev-infografika.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, однако, по данным официальной статистики, наблюдается значительное уменьшение количества новых случаев.
Так, за минувшие сутки, 11 июля, в Украине зафиксировали еще 174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 16 детей и один медик. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Киеве — 63;
- Днепропетровской области — 24;
- Киевской области — 13;
- Одесской области — 10;
- Харьковской области — 9.
Госпитализировали за сутки 266 пациентов. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 11 тыс. 84 человека. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.
За сутки выздоровели 236 человек, умерли — семь больных.
Всего за сутки проведены 16 тыс. 685 тестирований на коронавирус.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 2 млн 241 тыс. 217 человек;
- выздоровели 2 млн 177 тыс. 529 больных;
- зафиксированы 52 тыс. 604 летальных исхода.
Напомним, в Минздраве недавно спрогнозировали, когда в Украине появится однодозная вакцина от COVID-19.