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В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Украине — за сутки обнаружили менее 200 случаев (ИНФОГРАФИКА)

12 июл 2021, 09:12
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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, однако, по данным официальной статистики, наблюдается значительное уменьшение количества новых случаев.

Так, за минувшие сутки, 11 июля, в Украине зафиксировали еще 174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 16 детей и один медик. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Киеве — 63;
  • Днепропетровской области — 24;
  • Киевской области — 13;
  • Одесской области — 10;
  • Харьковской области — 9.

Госпитализировали за сутки 266 пациентов. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 11 тыс. 84 человека. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.

За сутки выздоровели 236 человек, умерли — семь больных.

Всего за сутки проведены 16 тыс. 685 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 2 млн 241 тыс. 217 человек;
  • выздоровели 2 млн 177 тыс. 529 больных;
  • зафиксированы 52 тыс. 604 летальных исхода.

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, в Минздраве недавно спрогнозировали, когда в Украине появится однодозная вакцина от COVID-19.

Источник: Ракурс


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