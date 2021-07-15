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Ракурс
Вечірка під МВС на честь відставки Авакова стартувала у Києві

Вечірка під МВС на честь відставки Авакова стартувала у Києві (ФОТО, ВІДЕО)

15 лип 2021, 20:55
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Вечірка під МВС на честь відставки Арсена Авакова стартувала ввечері 15 липня. Незадовго до 20.00 у Києві під будівлю МВС стягнули спецпризначенців. Також перекрито вулицю.

Сьогодні збираємося біля МВС на Богомольця, 10 о 20.00 та святкуватимемо! — вказано на сторінці події у Facebook.

Зауважимо, що одразу після того, як Верховна Рада підтримала відставку Авакова з посади глави Міністерства внутрішніх справ, активісти заявили, що планують відзначити цю подію.

Нагадаємо, Аваков перебував на посаді глави МВС з 27 лютого 2014 року.

Джерело: Ракурс


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