Нового посла при ЄС призначив Зеленський. Фото: kanaldom.tv

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Україна отримала нового представника країни при Європейському Союзі.

Дипломатичну посаду зайняв колишній посол України в Організації із заборони хімічної зброї Всеволод Ченцов. Також він стане новим послом України при Європейському Співтоваристві з атомної енергії. Указ про призначення під № 445/2021 президент Володимир Зеленський підписав сьогодні, 25 серпня. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

За інформацією ЗМІ, Ченцов розпочав кар'єру дипломата в Міністерстві закордонних справ у 1996 році. Свого часу він працював послом України в Туреччині та Польщі, був заступником посла України при Євросоюзі.

Починаючи з 17 березня 2017 року по 6 квітня 2021 року обіймав посаду повноважного посла України в Нідерландах. А з 8 липня 2017 року до 6 квітня 2021 року був представником України в Організації із заборони хімічної зброї.

Як відомо, Зеленський звільнив голову представництва України при ЄС Миколу Точицького 6 квітня. Той займав посаду голови представництва у Євросоюзі із 2016 року, поєднуючи її із посадою посла у Бельгії та Люксембурзі.

Нагадаємо, 11 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив голову Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук, яка раніше подала відповідну заяву.