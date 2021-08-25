Нового посла при ЕС назначил Зеленский. Фото: kanaldom.tv

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Украина получила нового представителя страны при Европейском Союзе.

Дипломатическую должность занял бывший посол Украины в Организации по запрещению химического оружия Всеволод Ченцов. Также он станет новым послом Украины при Европейском Сообществе по атомной энергии. Указ о назначении под № 445/2021 президент Владимир Зеленский подписал сегодня, 25 августа. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

По информации СМИ, Ченцов начал карьеру дипломата в Министерстве иностранных дел в 1996 году. В свое время он работал послом Украины в Турции и Польше, был заместителем посла Украины при Евросоюзе.

Начиная с 17 марта 2017 года по 6 апреля 2021 года занимал должность полномочного посла Украины в Нидерландах. А с 8 июля 2017 года до 6 апреля 2021 года был представителем Украины в Организации по запрещению химического оружия.

Как известно, Зеленский уволил главу представительства Украины при ЕС Николая Точицкого 6 апреля. Тот занимал должность главы представительства в Евросоюзе с 2016 года, совмещая ее с должностью посла в Бельгии и Люксембурге.

Напомним, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Харьковской областной государственной администрации Айну Тымчук, которая ранее подала соответствующее заявление.