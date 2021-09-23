Убивство бізнесмена в Черкасах потрапило на відео

Убивство бізнесмена в Черкасах. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n160586-ubyvstvo-biznesmena-v-cherkasah-potrapylo-na-video.html

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Відео розстрілу бізнесмена в Черкасах опублікували в мережі.

На кадрах видно, як чоловік у чорному одязі та балаклаві вибігає з автоматом із двору. Люди, які перебували в цей момент біля ресторану, підняли руки. Потім всі розбігаються, а невідомий забігає в кафе, стріляє в жертву і відразу ховається. Записи з камер відеоспостереження опублікували в YouTube та Facebook.

Раніше ЗМІ повідомляли, що убитий чоловік — місцевий бізнесмен і кримінальний авторитет Михайло Козлов.

Нагадаємо, 22 вересня в Черкасах на вулиці Байди Вишневецького невідомий стріляв з невстановленої автоматичної зброї в іншого чоловіка. Після цього стрілець зник з місця події на автомобілі Skoda у невідомому напрямку. Поранений згодом помер у лікарні.

За фактом збройного інциденту відкрили кримінальне провадження за ч. 1 с. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В області вводили оперативний план «Сирена», щоб упіймати зловмисників.