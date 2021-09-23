Убийство бизнесмена в Черкассах попало на видео

Убийство бизнесмена в Черкассах попало на видеоhttps://racurs.ua/n160586-ubiystvo-biznesmena-v-cherkassah-popalo-na-video.htmlРакурс
Видео расстрела бизнесмена в Черкассах опубликовали в сети.
На кадрах видно, как мужчина в черной одежде и балаклаве выбегает с автоматом со двора. Люди, находившиеся в этот момент у ресторана, подняли руки. Потом все разбегаются, а неизвестный забегает в кафе, стреляет в жертву и сразу убегает. Записи с камер видеонаблюдения опубликовали в YouTube и Facebook.
Ранее СМИ сообщали, что убитый мужчина — местный бизнесмен и криминальный авторитет Михаил Козлов.
Напомним, 22 сентября в Черкассах на улице Байды Вишневецкого неизвестный стрелял из неустановленного автоматического оружия у другого мужчину. После этого стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda в неизвестном направлении. Раненый впоследствии скончался в больнице.
По факту вооруженного инцидента открыли уголовное производство по ч. 1 с. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В области вводили оперативный план «Сирена», чтобы поймать злоумышленников.