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В Офісі генпрокурора викрили заступника начальника відділу, який займався шахрайством.

За даними слідства, він запропонував підприємцеві за винагороду допомогти із закриттям кримінального провадження, процесуальне керівництво в якому здійснювали прокурори Офісу Генпрокурора, а слідство — ДФС. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Підприємець просив за хабар повернути вилучені під час обшуків комп’ютери та автівки Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover.

Працівник прокуратури запропонував бізнесмену надати йому 100 тис. дол нібито для подальшої передачі керівництву Офісу генпрокурора. Надалі він збільшив суму неправомірної вигоди до 150 тис. дол. До протиправних дій також залучив посередника.

Наразі здійснюються обшуки за місцями проживання, роботи та в інших приміщеннях, якими користуються підозрювані. Слідчі дії для встановлення всіх ймовірних учасників злочину тривають.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань (ДБР) заявляє про розкриття масштабної схеми розкрадання коштів, які виділялися Київською міською держадміністрацією (КМДА) для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою Києва.