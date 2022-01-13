https://racurs.ua/n165681-v-vedomstve-venediktovoy-poymali-krysu-reshalu-foto.html

Ракурс

В Офисе генпрокурора разоблачили заместителя начальника отдела, занимавшегося мошенничеством.

По данным следствия, он предложил предпринимателю за вознаграждение помочь с закрытием уголовного производства, процессуальное руководство в котором осуществляли прокуроры Офиса генпрокурора, а следствие — ГФС. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Предприниматель просил за взятку вернуть изъятые во время обысков компьютеры и автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover. Работник прокуратуры предложил бизнесмену предоставить ему 100 тыс. долл. якобы для дальнейшей передачи руководству Офиса генпрокурора. В дальнейшем он увеличил сумму взятки до 150 тыс. дол. К противоправным действиям также привлек посредника.

В настоящее время осуществляются обыски по местам проживания, работы и других помещениях, которыми пользуются подозреваемые. Следственные действия по установлению всех вероятных участников преступления продолжаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований (ГБР) заявляет о раскрытии масштабной схемы хищения средств, выделяемых Киевской городской госадминистрацией (КГГА) для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов и устройству объектов благоустройства Киева.