Про це глава української дипломатії розповів у Facebook. Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції.

Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії — від президента України до аташе в українському посольстві, — написав Кулеба.

Невдовзі перед повідомленням Кулеби стало відомо, що Німеччина, остання держава ЄС, яка утримувалась від підтримки відключення Росії від SWIFT, погодилась на введення цієї санкції. Перед цим ЄС вмовляв Угорщину, Кіпр та Італію.

У відповідь на розпочату 24 лютого Путіним війну проти України Євросоюз запровадив уже два пакети санкцій, але найбільш болючої — відключення від SWIFT — погоджено не було.

Відключення від SWIFT називають «атомною бомбою для економіки».

26 лютого у Берліні розпочалася зустріч глави німецького уряду Олафа Шольца з польським колегою Матеушем Моравецьким і президентом Литви Гітанасом Науседою.

Ці політики переконували Шольца відмовитися від блокування рішення щодо відключення Росії від SWIFT. ФРН залишалася фактично єдиною державою в ЄС, яка не погоджується на цей крок через те, що це завдасть величезної шкоди німецькому бізнесу, зокрема при розрахунках за російський газ.

На Росію чекатиме повна ізоляція, оскільки клієнти російських банків не зможуть відправляти в інші країни банківські перекази і отримувати їх, а також розраховуватися за покупки картами Visa та Mastercard за кордоном, оскільки платіжні системи не матимуть можливості обмінюватися інформацією з російськими банками.

Для розрахунків за кордоном росіянам доведеться користуватися картами емітентів інших країн. Відключення від SWIFT вплине на зовнішню торгівлю Росії, значно зростуть терміни та вартість проведення платежів за товари. Відповідно можливе виникнення дефіциту імпортних товарів.

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SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — це міжнародна організація, якій належить однойменна глобальна міжбанківська система здійснення платежів та передачі інформації. Завдяки їй клієнти банків у сотнях країнах можуть здійснювати оплату товарів та послуг за кордон, проводити грошові перекази зі свого рахунку на рахунки фізичних та юридичних осіб в інші країни.