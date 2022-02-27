Ще п’ять країн ЄС закрили небо для російських літаків. Фото: flickr.com

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Ракурс

Європа продовжує реагувати на агресію Росії проти України. Ще п’ять країн вирішити закрити небо для російських літаків.

Сьогодні, 27 лютого, уряд Німеччини з 15.00 закриє повітряний простір для російських літаків. Заборона триватиме щонайменше 90 днів. Федеральний міністр транспорту Фолькер Віссінг наказав підготувати все для цього. Про це повідомляє видання RND.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковно у Twitter теж оголосив про закриття неба для літаків з РФ. Також він закликав зробити те саме всі країни Євросоюзу. Міністр транспорту і зв’язку Фінляндії Тімо Харакка також повідомив про закриття повітряного простору для російських літаків.

Австрія теж підтримує блокування авіапростору для Росії. З відповідною заявою в Twitter виступила глава профільного міністерства Австрії Леонора Гевсслер.

Очільник Міністерства Ісландії Тардіс Кольбрун Рейкфьорд Гільфадоттір повідомила в Twitter, що її країна теж приєднається до блокади.

Як відомо, 26 лютого Велика Британія, Чехія, Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Болгарія та Словенія вирішили закрити власний авіапростір для російських літаків.

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Нагадаємо, 25 лютого Європейський Союз погодився заморозити активи президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.