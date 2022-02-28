Meta відбила інформаційну атаку на Україну з боку РФ та Білорусі

На Україну була здійснена спроба інформаційної атаки

https://racurs.ua/ua/n167708-meta-vidbyla-informaciynu-ataku-na-ukrayinu-z-boku-rf-ta-bilorusi.html

Ракурс

Компанія Meta заявила, що виявила у соцмережі Facebook спроби Росії підірвати довіру до української влади та спроби атак пов’язаної з Білоруссю хакерської групи на сторінки українських військових і журналістів.

Про це повідомляє NPR з посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що ці дві окремі спроби були невеликими за масштабом і були зафіксовані на ранніх стадіях:

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cпроба щодо підриву довіри до влади України включала мережу з близько 40 акаунтів, сторінок і груп у Facebook та Instagram, які діяли в Росії та Україні. Вони використовували фальшиві персони, у тому числі створені комп’ютером фотографії профілю, щоб маскуватися під незалежні новини та опублікували заяви про те, що Україна нібито є «державою, що не відбулася». Meta заявила, що видалила згадані облікові записи та заблокувала пов’язані з ними веб-сайти;

також спостерігається сплеск спроб зламу акаунтів високопоставлених українців, у тому числі військових, журналістів та громадських діячів з боку пов’язаною з Білоруссю з хакерською групою Ghostwriter. Ціль полягає в публікації дезінформації з їхніх сторінок. Meta попередила низку українців, які нещодавно стали мішенню цієї атаки, і додала, що блокує домени, які хакери використовують у своїх спробах фішингу.

У компанії наголосили, що нині значно швидше виявляють різні кампанії з поширення дезінформації, і вони не досягають тієї аудиторії, яку б досягли ще кілька років тому.

Джерело: NPR