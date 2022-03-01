Супутники зафіксували рух великої колони РФ на Київ, росіяни перегруповуються

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Ракурс

Супутники Maxar Technologies зафіксували на знімках рух колони військової техніки російських окупантів неподалік Києва.

Reuters опублікувало фото Maxar. Стверджується, що загальна довжина колони перевищувала 27 км.

Колону техніки помітили на схід від міжнародного аеропорту ДП «Антонов» у Гостомелі. Там раніше точилися запеклі бої між українськими захисниками та російськими окупантами.

У складі колони помітили танки, броньовану техніку, польову артилерію, техніку для забезпечення військ.

Колона рухалася в південному напрямі до Києва. Знімки зробили вдень 28 лютого.

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Генштаб повідомив, що війська Російської Федерації перегруповуються та накопичують техніку для захоплення Києва та інших великих міст, а із Білорусі та окупованого Криму прибуває нова військова техніка агресора.

«Ракурс» раніше повідомляв, що частина підрозділів зі складу найбільш боєздатних з'єднань Збройних сил Білорусі розпочали переміщення до державного кордону України на Волинському напрямку.