Зеленський про консультації з РФ - під гул "Градів" не домовляються

https://racurs.ua/ua/n167749-zelenskyy-pro-konsultaciyi-z-rf-pid-gul-gradiv-ne-domovlyautsya.html

Ракурс

Президент України прокоментував результати першого раунду переговорів між Україною та Росією.

Володимир Зеленський у зверненні до нації пізно увечері 28 лютого нагадав, що консультації відбулися на фоні бомбардування з боку окупанта.

Поки в нас немає такого результату, який би ми хотіли отримати. Росія заявила свої позиції, а від нас прозвучали зустрічні пункти, — сказав глава держави.

Після повернення української делегації до Києва буде визначено, як переходити до другого раунду перемовин. Зеленський вважає, що справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона «не б'є по іншій стороні реактивною артилерією саме в момент переговорів».

На його думку, це означає «звичний російський шантаж, на який Україна не поведеться».

«Ракурс» повідомляв, що від початку агресії по Україні здійснили 56 ракетних ударів, випущено 113 крилатих ракет. Три з них випустили сьогодні по Києву.

.

Зло, озброєне ракетами, бомбами та артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно. Показати, що людяність уміє себе захищати", — заявив президент України.

Він вважає, що державі-агресору потрібно закрити входи у всі порти, аеропорти та канали, не купувати російські товари.