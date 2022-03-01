Розвідка розповіла, як ЗСУ знищили кадирівців, що планували вбити Зеленського

https://racurs.ua/ua/n167802-rozvidka-rozpovila-yak-zsu-znyschyly-kadyrivciv-scho-planuvaly-vbyty-zelenskogo.html

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Розвідники розповіли деталі операції знищення чеченське угруповання, яке мало на меті вбити президента України Володимира Зеленського.

Ключову роль в так званій спецоперації РФ проти України було відведено захопленню Києва та фізичній ліквідації вищого керівництва країни, включаючи президента.

Найбруднішу роботу Путін доручив главі Чечні Рамзану Кадирову. 3 лютого 2022 року Путлер особисто проінструктував його. Саме чеченці мали зачистити Київ, а також здійснити фізичну ліквідацію та профілактичну роботу з українськими лідерами, повідомляє УП з посиланням на дані однієї з українських розвідок.

У Грозному терміново утворили ударне угруповання на чолі з помічником Кадирова по силовому блоку Данилом Мартиновим.

Надалі вони увійшли до складу угруповання сил Росгвардії, яке рашисти розгорнули у Білорусі. 24 лютого ці сили почали вторгнення в Україну на київському напрямку.

Українська розвідка опублікувала уривки з переговорів Мартинова та Кадирова, де обговорюються плани диверсантів. Угруповання кадирівців увійшло до України у складі колони, що налічувала понад 250 одиниць техніки та понад 1,5 тис. особового складу нібито «найкращих бійців Чеченської Республіки».

26 лютого поблизу Гостомельського аеропорту ця гвардія зазнала тяжких втрат. Знищення кадирівців стало можливим завдяки оперативній інформації, отриманій від анонімного джерела, яке назвалося «співробітником ФСБ РФ», яке хоче запобігти кровопролиттю.

Ця людина надала інформацію, яка підтвердилася матеріалами перехоплення. Путін, як виявилося, одночасно доручив ФСБ контролювати кадирівців. Центральний апарат ФСБ фіксувала кожен крок Кадирова та близьких до нього людей.

Один зі співробітників ФСБ передав українським спецслужбам попереджувальну інформацію про маршрут проходження колони кадирівців та їхню роль у спецоперації проти України.

26 лютого відбулася розвідка з використанням БПЛА. Після цього Збройні сили завдали по двох локаціях кадирівців поблизу Гостомеля удару. Саме тоді загинув близький до Кадирова командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні Магомед Тушаєв.

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