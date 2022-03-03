ФРН конфіскувала у наближеного до Путіна олігарха яхту, її ціна - 600 млн доларів

Сьогоднішній санкційний улов Заходу — супер ексклюзивна дорога іграшка одного з друзів Путіна. Це 512-футова (127 м) яхта російського мільярдера Алішера Усманова. Її приблизна ціна — 600 млн дол.

Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу в понеділок, 28 лютого. Через два дні Forbes дізнався з трьох джерел, що одна з його цінних речей — яхта Dilbar конфіскована німецькою владою в Гамбурзі.

З кінця жовтня корабель перебуває на верфях німецької суднобудівної фірми Blohm+Voss в Гамбурзі для переобладнання. Джерела, які спілкувалися з Forbes, повідомили, що уряд Німеччини заморозив актив.

Усманов придбав Dilbar у 2016 році, німецькі суднобудівники виробляли її упродовж 52 місяців. Фірма називає її «одною з найскладніших і найскладніших яхт, коли-небудь побудованих, як з точки зору розмірів, так і з точки зору технології».

Це найбільша в світі моторна яхта за валовим тоннажем. Вона укомплектована екіпажем з 96 осіб. Dilbar може похвалитися найбільшим басейном, який коли-небудь був встановленим на яхті, а також двома вертолітними майданчиками, сауною, салоном краси та тренажерним залом. Його плюшеві інтер'єри мають понад 1 тис. диванних подушок і можуть вмістити до 24 осіб у 12 люксах.

Усманова Bloomberg називав найбагатшою людиною Росії, а серед найвпливовіших багатіїв світу у списку за версією Forbes він був у першій сотні.

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Тим часом у міністерстві юстиції США створили спеціальний відділ, який займатиметься боротьбою з уникненням дотримання санкцій, накладених на Росію через вторгнення в Україну.