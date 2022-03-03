СБУ за добу викрила диверсантів та зрадників. Фото:

https://racurs.ua/ua/n167883-za-dobu-vykryto-dyversantiv-i-zradnykiv-u-p-yaty-mistah-ta-oblastyah-sbu.html

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Служба безпеки України non-stop виявляє зрадників і диверсантів, які діють на користь окупантів. Тільки протягом вчорашнього дня було викрито:

Івано-Франківськ:

СБУ затримала коректувальника вогню, який навів удар російського «Калібру» на Івано-Франківський аеродром. Диверсант прибув до міста за добу до широкомасштабного вторгнення в Україну. Він поселився неподалік від аеропорту.

А напередодні ракетно-бомбового удару РФ передав ворогу інформацію про місцезнаходження об'єкта. Внаслідок бомбардування інфраструктура аеропорту була зруйнована, про що диверсант відзвітував окупантам.

СБУ затримала диверсанта у момент корегування іншого стратегічного об'єкта.

Київ:

Спецпризначенці СБУ нейтралізували диверсійну групу ворога. Її головним завданням був збір даних про розташування військових частин на території столиці. Вцілілих диверсантів передано правоохоронцям.

Запоріжжя:

Затримано місцевого мешканця, який за гроші погодився допомогти ворогу — фотографував укріплення військових у місті та відправляв дані російським кураторам.

Луганщина:

СБУ викрила зрадників серед посадовців місцевих органів влади. Слідчі розслідують державну зраду керівників Марківської та Міловської об'єднаних територіальних громад Луганської області, що перейшли на бік ворога. Вони закликали місцевих мешканців не чинити спротив російським окупантам та сприяли воєнній агресії проти України.

Черкащина:

Двох зрадників СБУ викрила також у місті Сміла. Посадовці місцевих органів влади планували перейти на бік ворога та допомагати загарбникам. Наразі триває слідство, їм загрожує 15 років позбавлення волі.

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У спецслужбі нагадали, що державна зрада — один із найтяжчих злочинів.

Нагадаємо, у Києві поліцейські на станціях метро викрили п’ятьох диверсантів. В одного зі зловмисників у дитячій іграшці були заховані боєприпаси.