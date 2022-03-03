Тіла окупантів вивозитимуть до РФ вагонами-рефрижераторами «Укрзалізниці». Фото: informator.ua

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Ракурс

Тіла російських окупантів до Росії вивозитимуть потягами.

«Укрзалізниця» надала Збройним силам вагони-рефрижератори для вивезення тіл вбитих загарбників.

Вже надано 20 вагонів для вивезення «вантажу 200» зі станцій Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя. Наразі вагони вже перебувають на станціях в очікуванні повного навантаження. Про це повідомила прес-служба компанії «Укрзалізниця».

Вантажність одного вагона-рефрижератора — 50 т, тобто зможемо вивезти 10 тисяч убитих солдатів російської окупаційної армії, — наголосили залізничники.

Також українська компанія розробляє регламент руху таких потягів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів. Ці вагони будуть задіяні виключно для перевезення тіл убитих окупантів.

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Загиблі українські солдати евакуйовуються силами ЗСУ, без застосування рухомого складу «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 березня орієнтовно склали близько 9 тис. осіб особового складу, 217 танків, 900 броньованих машин різних типів.