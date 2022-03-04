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Ракурс
Кулеба розкритикував НАТО, яке "не може вирішити нічого"

Кулеба розкритикував НАТО, яке «не може вирішити нічого»

4 бер 2022, 22:52
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що за останні дні НАТО суттєво втратив імідж в Україні.

Про це міністр 4 березня заявив у ефірі телеканалу «1+1».

До війни український народ вважав, що НАТО — це сила, а ЄС є слабким і нерішучим. А після початку війни народ побачив, що все навпаки. Що Євросоюз має характер, має силу, застосував безпрецедентні санкції, створив фонд для фінансування ЗСУ, дав нам статус кандидата та перспективу членства, а НАТО не може вирішити нічого, — заявив він.



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Кулеба сказав це й колегам з Альянсу у виступі на міністерському засіданні НАТО, яке відбулося 4 березня.

Альянс сьогодні не зміг ухвалити жодних рішень щодо опору агресії РФ та «віддав усе на рівень двосторонніх відносин». НАТО не погоджується забезпечити безпольотну зону над Україною.

Джерело: Ракурс


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