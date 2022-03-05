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Війна із Заходом, воєнний стан і строковиків в Україні немає - нові заяви Путлєра
Війна із Заходом, воєнний стан і «строковиків в Україні немає" - нові заяви Путлєраhttps://racurs.ua/ua/n167974-viyna-iz-zahodom-voiennyy-stan-i-strokovykiv-v-ukrayini-nemaie-novi-zayavy-putliera.htmlРакурс
Президент РФ Володимир Путін, який розв’язав війну в Україні, заявив, що Росія розглядатиме будь-які спроби інших закрити небо над Україною як участь у військових діях.
Він також вважає, що у РФ немає передумов для запровадження воєнного чи будь-якого іншого особливого стану.
Таких планів немає, — заявив 5 березня Путін на зустрічі із жінками льотного складу російських авіакомпаній.
Він переконував своїх громадян і про те, що «призовники до військової операції не залучаються і ми не плануємо їх залучати».
Інші заяви російського диктатора:
Можна було запровадити війська лише на Донбас, але тоді Києву «нескінченно йшла б підтримка» від країн Заходу, вирішили піти іншим шляхом. Цей шлях — абсолютно правильний, як виявилося.
Робота зі знищення української військової інфраструктури майже завершена.
Ми вдячні добровольцям, які приходять у наші військкомати, але їхня допомога поки що не потрібна і, я впевнений, не буде потрібно.
Ядерні сили Росії були переведені на особливий режим після заяви глави МЗС Британії про можливість залучення НАТО до конфлікту.
Воєнний стан вводиться в країні відповідно до закону за указом президента, і він має бути підтверджений рішенням Ради Федерації у разі зовнішньої агресії, у тому числі у конкретних районах проведення бойових дій. Але у нас такої ситуації немає, і я сподіваюся, не буде.
У період з 2014 по 2022 рік на Донбасі було вбито 13−14 тисяч людей, на що не звертала уваги жодна західна країна. Заяви, що Росія не мала наміру виконувати «Мінські угоди», Путін назвав «театром абсурду».
Наслідки гіпотетичного конфлікту Росії та НАТО «для всіх зрозумілі».
Російські військові в Україні борються за майбутнє, від сусідньої країни виходить реальна ненадумана загроза.
У Росії також є неонацисти, але, на відміну від України, не в уряді.
Українська сторона тримає у заручниках понад 6 тис. іноземних громадян, ще гірше ставиться до своїх громадян.
Росія оперативно відреагувала на дзвінок із Києва з проханням організувати гуманітарний коридор у Маріуполі, але саме неонацисти нікого не випускають..
Санкції проти Росії схожі на оголошення війни, але до цього поки не дійшло.