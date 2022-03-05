Війна із Заходом, воєнний стан і строковиків в Україні немає - нові заяви Путлєра

https://racurs.ua/ua/n167974-viyna-iz-zahodom-voiennyy-stan-i-strokovykiv-v-ukrayini-nemaie-novi-zayavy-putliera.html

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Президент РФ Володимир Путін, який розв’язав війну в Україні, заявив, що Росія розглядатиме будь-які спроби інших закрити небо над Україною як участь у військових діях.

Він також вважає, що у РФ немає передумов для запровадження воєнного чи будь-якого іншого особливого стану.

Таких планів немає, — заявив 5 березня Путін на зустрічі із жінками льотного складу російських авіакомпаній.

Він переконував своїх громадян і про те, що «призовники до військової операції не залучаються і ми не плануємо їх залучати».

Інші заяви російського диктатора: Можна було запровадити війська лише на Донбас, але тоді Києву «нескінченно йшла б підтримка» від країн Заходу, вирішили піти іншим шляхом. Цей шлях — абсолютно правильний, як виявилося. Робота зі знищення української військової інфраструктури майже завершена. Ми вдячні добровольцям, які приходять у наші військкомати, але їхня допомога поки що не потрібна і, я впевнений, не буде потрібно. Ядерні сили Росії були переведені на особливий режим після заяви глави МЗС Британії про можливість залучення НАТО до конфлікту.

Воєнний стан вводиться в країні відповідно до закону за указом президента, і він має бути підтверджений рішенням Ради Федерації у разі зовнішньої агресії, у тому числі у конкретних районах проведення бойових дій. Але у нас такої ситуації немає, і я сподіваюся, не буде.