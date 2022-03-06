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Ракурс
Кабмін запровадив низку обмежень на експорт під час війни

Кабмін запровадив низку обмежень на експорт під час війни

6 бер 2022, 22:51
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Кабмін запровадив низку обмежень на експорт під час війни.

Зокрема, з України заборонили вивозити живу худобу, морожене м’ясо великої рогатої худоби, м’ясо та м’ясні субпродукти, жито, овес, гречку, просо, цукор, харчову сіль. Крім того, ще на низку товарів встановили доволі низькі квоти.



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Про ці зміни йдеться в урядовій постанові № 207 від 5 березня.

Джерело: Ракурс


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