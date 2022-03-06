Кабмін запровадив низку обмежень на експорт під час війни

https://racurs.ua/ua/n168030-kabmin-zaprovadyv-nyzku-obmejen-na-eksport-pid-chas-viyny.html

Ракурс

Кабмін запровадив низку обмежень на експорт під час війни.

Зокрема, з України заборонили вивозити живу худобу, морожене м’ясо великої рогатої худоби, м’ясо та м’ясні субпродукти, жито, овес, гречку, просо, цукор, харчову сіль. Крім того, ще на низку товарів встановили доволі низькі квоти.

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Про ці зміни йдеться в урядовій постанові № 207 від 5 березня.