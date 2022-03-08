Хоробрі пенсіонери вигнали загарбників з двору. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n168136-na-mykolayivschyni-horobri-pensionery-vygnaly-zagarbnykiv-z-dvoru-video.html

Ракурс

Українці продовжують вражати своєї хоробрістю під час війни з Росією.

У місті Вознесенськ на Миколаївщині окупантів не бояться навіть пенсіонери. Пара літніх людей вигнала з власного подвір’я групу озброєних російських володів. Відповідне відео з’явилося в YouTube.

На кадрах видно, що четверо загарбників у військовій формі та з автоматами нахабно вдираються у двір. Назустріч агресорам з будинку виходять двоє літніх людей — чоловік та жінка.

Між нацистами та мирними мешканцями зав’язується суперечка, у ході якої цивільні показують військовим напрямок, куди йти. Один із рашистів відкриває вогонь з автомата у повітря, але це не лякає людей. Згодом, під тиском пенсіонерів, окупанти йдуть з двору.

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Нагадаємо, 6 березня у Новій Каховці Херсонської області тисячі місцевих жителів вийшли на проукраїнський мітинг. Люди не боялися окупантів та співали гімн.