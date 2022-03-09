Полонений РФ — Мали “взяти” Харків за три дні, був дозвіл стріляти по людях

https://racurs.ua/ua/n168175-polonenyy-rf-maly-vzyaty-harkiv-za-try-dni-buv-dozvil-strilyaty-po-ludyah.html

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Повномасштабна війна Росії проти України триває. Сьогодні ще один військовий злочинець РФ, якого взяли у полон, зізнався, що їхав не на військові «навчання» (традиційна заява багатьох російських військовополонених, які нібито випадково «заблукали після навчань» в Україні), а на війну.

Відповідне відео оприлюднив прес-центр Служби безпеки України. Зі слів російського окупанта, на захоплення Харкова солдатам країни-агресора дали три дні.

Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню, усіх мешканцях міста і об'єктах житлового фонду, — розповів полонений начальник взводу.

Із цілого взводу фашистської армії РФ вижив лише офіцер, який присутній на відео, та один із солдатів — вони обидва здалися у полон.

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За його словами, після артилерійського обстрілу вижити загарбникам вдалося лише тому, що вони вирішили самостійно здатися в полон.