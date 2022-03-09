Четвертий пакет санкцій проти Росії погодили посли ЄС

Євросоюз запровадить нові санкції проти Росії

https://racurs.ua/ua/n168176-chetvertyy-paket-sankciy-proty-rosiyi-pogodyly-posly-ies.html

Ракурс

Посли країн Євросоюзу дійшли згоди щодо четвертого пакету санкції, котрі запроваджують щодо Росії через її напад на Україну.

Цього разу санкції стосуватимуться експорту до Росії технологій та обладнання морського сектора, повідомляє Польське радіо.

Також розширить список російських олігархів, яким заборонять в’їзд до ЄС та заморозять їхні активи в Європі. Крім того, від глобальної системи фінансових розрахунків SWIFT відключать три білоруські банки.

Зазначається, що цей пакет санкцій найслабший, порівняно з попередніми.

.

Країни ЄС не домовилися щодо спільного рішення про відключення усіх російських та білоруських банків від SWIFT, розширення санкцій в енергетичному секторі та закриття портів для російських кораблів, хоча до цього закликали у низці столиць Євросоюзу.

Джерело: Польське радіо