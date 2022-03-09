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Ракурс
Російська нафта нікому не потрібна – агресор не може знайти покупців

Російська нафта нікому не потрібна — агресор не може знайти покупців

9 бер 2022, 12:09
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Росія впевнено рухається до дефолту — після нападу на Україні країна-агресор не може знайти покупців для своєї нафти.

Аналітики Goldman Sachs констатують, що більша частина російської нафти, що експортується з портів, залишається непроданою.

За оцінками JP Morgan, для близько 70% російської морської нафти намагаються знайти покупців. Зазначається, що ціна на нафту зросте, але це підвищення не буде критичним.

Очікується, що спекулятивні покупки скоро сповільняться, а в країнах північної півкулі почнеться весна, коли попит на паливо впаде, — йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден заявив про введення повної заборони на весь імпорт російських нафти та газу у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.



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За даними Управління енергетичної інформації (EIA), у 2021 році США імпортували з Росії в середньому близько 20,4 млн барелів нафти та нафтопродуктів на місяць, що становить близько 8% імпорту рідкого палива в США.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


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