Російська нафта нікому не потрібна – агресор не може знайти покупців

https://racurs.ua/ua/n168177-rosiyska-nafta-nikomu-ne-potribna-agresor-ne-moje-znayty-pokupciv.html

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Росія впевнено рухається до дефолту — після нападу на Україні країна-агресор не може знайти покупців для своєї нафти.

Аналітики Goldman Sachs констатують, що більша частина російської нафти, що експортується з портів, залишається непроданою.

За оцінками JP Morgan, для близько 70% російської морської нафти намагаються знайти покупців. Зазначається, що ціна на нафту зросте, але це підвищення не буде критичним.

Очікується, що спекулятивні покупки скоро сповільняться, а в країнах північної півкулі почнеться весна, коли попит на паливо впаде, — йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден заявив про введення повної заборони на весь імпорт російських нафти та газу у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.

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За даними Управління енергетичної інформації (EIA), у 2021 році США імпортували з Росії в середньому близько 20,4 млн барелів нафти та нафтопродуктів на місяць, що становить близько 8% імпорту рідкого палива в США.

Джерело: Reuters