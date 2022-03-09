Під час подій у Скадовську, фото: «Суспільне.Херсон»

https://racurs.ua/ua/n168191-fashystiv-rf-u-skadovsku-zustrily-proukrayinskym-mityngom-foto-video.html

Ракурс

Окупанти ввели техніку у розташоване на березі Джарилгацької затоки Чорного моря місто Скадовськ Херсонської області.

Там вони виламали двері у прокуратуру, поліцію та адміністрацію, де забрали форму поліцейських та поїхали до в’їзду з міста. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Повідомляється, що після цього мешканці міста вийшли на мирний мітинг, на якому мер міста Олександр Яковлєв повідомив, що окупанти з невідомою метою винесли з міської ради більшість системних блоків до комп’ютерів і «попросили», щоб місцеві жителі не проводили мітинги.

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Нагадаємо, у багатьох захоплених окупантами населених пунктах сформувалася дуже складна гуманітарна ситуація. Найскладніше наразі у Бучанському районі Київської області.