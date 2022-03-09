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Родини ФСБ-шників втікають з Криму, тисячі квартир виставлені на продаж — ЗМІ

Родини ФСБ-шників втікають з Криму, тисячі квартир виставлені на продаж — ЗМІ

9 бер 2022, 15:48
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Родини співробітників фашистської ФСБ Росії та окупаційної адміністрації Криму втікають з півострова. Також лише за останню добу на продаж в окупованому півострові виставили понад 5 тис. квартир. Про це 9 березня повідомляють ЗМІ, раніше цю інформацію підтвердив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

В офісі Зеленського вказали, що нащадки чекістів вивезли сім’ї з тимчасово окупованого Криму й там різко стартував продаж квартир.

Ви знаєте, що в Криму різко стартував продаж квартир? Що вони екстрено вивезли з Криму сім’ї співробітників ФСБ?.. Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний, — зазначив Арестович.

Ймовірно, російська «еліта» починає тверезо оцінювати наслідки повномасштабної війни проти України. У перемогу окупантів не вірять ані місцеві пропагандисти, ані офіцери.

Про можливість придбати квартиру в Криму вже почали жартувати українці.



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Багато не дам, банку «Кока-коли», два «Бігмаки»… Розглянемо тільки район Ялти, — жартують користувачі у Фейсбук.

Джерело: Ракурс


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