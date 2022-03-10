Андрій Єрмак розповів про перший день російсько-української війни. Фото: dw.com

https://racurs.ua/ua/n168237-my-do-ostannogo-ne-viryly-scho-ce-stanetsya-iermak-pro-pershyy-den-viyny.html

Ракурс

Банкова до останнього моменту не вірила у війну Росії проти України.

Після перших повідомлень про вторгнення президент України Володимир Зеленський вже був в Офісі президента. Глава ОПУ Андрій Єрмак розповів, що теж був на Банковій через кілька хвилин після боїв на короні та бомбардувань. Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді»

І коли я приїхав на Банкову, президент уже був на місці. Ви знаєте, ми до останнього не вірили, що це станеться, чесно скажу. Ви знаєте, що було багато інформації від наших партнерів тощо. Але, все ж таки, ми не вірили. Ми готувалися, безумовно. І тому зараз бачимо результат — ми успішно воюємо другий тиждень, — зазначив він.

За словами Єрмака, команда президента діяла злагоджено і без паніки. Майже всю добу були постійні дзвінки, зустрічі, контакти з партнерами України, з військовими та розвідкою.

Очільник офісу Зеленського зазначив, що починаючи з 24 лютого, кожен день не схожий на попередній. Попри це Єрмак наголосив, що є чітка вертикаль влади, яка працює.

Єрмак також похвалив Зеленського і відзначив його мужність. Наголосив, що у перші дні війни ніхто не бачив Зеленського не сконцентрованим, «щоб він не розумів, що повинен робити, і щоб він цього не робив». Чиновник зізнався, що війна стала для всіх на Банковій найважливішим та найбільш жорстким викликом у житті.

Війна — це такий іспит для людей. Безумовно, є інші люди, і я думаю, що в мирний час ми зможемо все розкласти і розповісти. Але зараз — найбільше відкриття, чи просто підтвердження, що дійсно ми живемо в країні надзвичайних людей. Я просто в захваті. В першу чергу від військових наших, але й від простих людей, — розповів Єрмак.



.



Нагадаємо, 9 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що певні політики продовжують працювати на розкол держави. За такі дії він пообіцяв відповідальність.

Джерело: «Українська правда»