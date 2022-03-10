Європейська підтримка – Макрон поки не бачить Україну в складі ЄС

https://racurs.ua/ua/n168267-ievropeyska-pidtrymka-makron-poky-ne-bachyt-ukrayinu-v-skladi-ies.html

Ракурс

Вступ України до Європейського Союзу в період війни вважає нереальним президент Франції Еммануель Макрон.

Про це він заявив перед початком саміту лідерів в четвер ЄС у Версалі, повідомляє «Європейська правда».

Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з країною, яка перебуває у стані війни? Я так не думаю, — сказав лідер Франції.

Він додав, що хоче надіслати «сильний сигнал» Україні, Молдові та Грузії, які нещодавно подали заявки на членство.

За інформацією ЗМІ, лідери ЄС на неформальному саміті у четвер збираються пообіцяти підтримку Україні, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав, що не бачить можливості швидкого приєднання України до ЄС, заявляючи, що такої прискореної процедури вступу не існує.

.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає на конкретний сигнал від лідерів ЄС. Він додав, що Україна готова працювати з тими державами ЄС, які наразі скептичні щодо інтеграції України.

Джерело: «Європейська правда»