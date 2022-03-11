"Вагнерівці" почали масово набирати найманців на війну з Україною

https://racurs.ua/ua/n168288-vagnerivci-pochaly-masovo-nabyraty-naymanciv-na-viynu-z-ukrayinou-bbc.html

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Приватна військова компанія (ПВК) «Вагнера» розпочала широкий набір найманців на війну в Україні.

Російська служба BBC повідомила про це з посиланням на джерела серед найманців та оголошення в соцмережах, де раніше вербували бійців.

За інформацією видання, до ПВК «Вагнера» почали приймати людей, із якими раніше не підписували контракти. Організація скасувала більшість колишніх обмежень: наприклад, у ПВК запрошують мешканців самопроголошених ДНР та ЛНР, вихідців із Криму, а також іноземців (залишилася заборона лише для громадян Грузії). Раніше в організацію приймали лише росіян, які народилися у межах країни до 2014 року.

Наявність боргів перед Федеральною службою судових приставів, відсутність довідки про несудимість або закордонний паспорт також перестали бути проблемою, — вказує BBC.

Один із найманців, який ще недавно знаходився поблизу кордону Росії та України, а зараз повернувся додому, розповів виданню, що на пункт вербування в Молькіно під Краснодаром «набирають усіх підряд».

Саме тих, хто з косяками, саме тих, хто з чорних списків, — сказав співрозмовник видання.

За його словами, це не «Вагнер, а зібрані загони з різними іншими назвами, всякий зброд».

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Ми їх між собою штрафбатами називаємо з пацанами, — додав він.

Основний склад ПВК «Вагнера» в Україні поки не воює. В оголошеннях про наймання потенційних бійців сказано, що робота за колишніми контрактами продовжується і намірів перекидати назад до Росії найманців з африканських країн поки немає.