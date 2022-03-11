Путін розпочав репресії розвідників ФСБ - росЗМІ

https://racurs.ua/ua/n168291-putin-rozpochav-represiyi-proty-rozvidnykiv-fsb-roszmi.html

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Після двох тижнів війни президент Росії Володимир Путін розпочав репресії проти свого улюбленого відомства — ФСБ.

«Медуза» повідомила, що, за даними журналістів Андрія Солдатова та Ірини Бороган, під удар потрапила так звана 5-та служба ФСБ. Її керівництво, за твердженням джерел Солдатова та Бороган, відправили під домашній арешт.

Офіційного підтвердження цих відомостей немає. «Медуза» попросила Солдатова та Бороган пояснити, що відбувається. Вони журналісти та письменники, автори кількох книг про російську владу та спецслужби, вивчають ФСБ протягом багатьох років і мають велику мережу джерел.

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5-та служба (офіційна назва — Служба оперативної інформації та міжнародних зв’язків) займається зв’язками ФСБ із закордонними партнерами, у тому числі з американськими відомствами. Усередині служби існує сумнозвісний Департамент оперативної інформації (ДОІ), який виконує функції зовнішньої розвідки ФСБ.

Коли «кольорові революції» призвели до того, що багато прокремлівських лідерів на пострадянському просторі втратили владу, перед управлінням поставили завдання зробити все, щоб утримати ці країни у сфері впливу Росії.